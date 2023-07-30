Военные РФ бросили и объявили мертвым своего командира, убегая на Запорожье: нацгвардейцы взяли оккупанта в плен

Российские захватчики, подвергнувшись контрнаступлению Сил обороны, бросили свои позиции и бежали с поля боя. Поскольку их командир, лейтенант Алексей Мельников был тяжело ранен в голову, оккупанты решили не тащить за собой "тяжелый груз", а вместо этого бросили его и объявили героически погибшим.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии. Именно наши бойцы застали Мельникова истекающим кровью, и взяли его в плен.

Российскому командиру была оказана вся медицинская помощь, которая требовалась в его положении. После того как оккупант придет в себя, он будет допрошен.

В то же время пропагандистские медиа разгоняют сюжеты, как героический лейтенант Мельников, "сдерживая бандеровцев, прикрывал своих и был коварно убит фашистами". Так, пресловутая поговорка "Россия своих не бросает" получила новый смысл "баба с возу, кобыле легче".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что одного из захватчиков бойцы ВСУ взяли в плен, когда тот буквально уснул на позиции. Ситуацию иронично прокомментировал журналист Юрий Бутусов, написав: "солдат спит, служба идет".

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