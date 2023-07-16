Уснул на посту: украинские воины взяли в плен оккупанта-халтурщика. Видео

Защитники Украины продолжают штурмовые операции на Бахмутщине, во время которых захватывают оккупантов в плен. Иногда этому способствует и растерянность наемников армии РФ.

Видео дня

Так, одного из захватчиков бойцы ВСУ задержали, когда тот буквально уснул на позиции. Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Солдат спит, а служба идет", – прокомментировал он.

Отмечается, что наши бойцы зашли на вражеские позиции на Бахмутском направлении и обнаружили российского солдата, который в это время просто спал в блиндаже.

"Высовывайся. Вылезай. Иди прямо!" – указали ему украинские воины.

Выбравшись из подземного тайника и идя под прицелом оружия, сонный захватчик просился, чтобы его "не убивали".

"Я тебя не убью, на*й. Сдайся нормально в плен. Руки вверх подними", – ответил боец ВСУ, не скрывая раздражение поведением оккупанта, который пришел на чужую землю убивать, да еще и просит сохранить ему за это жизнь.

Так еще один российский вояка-халтурщик пополнил обменный фонд.

"Повезло, наши терпят", "Правильно говорят: крепкий сон делает жизнь длиннее, а представьте, если бы гранату бросили?", "Слава ВСУ! Это еще хорошие штурмовики. Он то вращается, то руки внизу держит. Было бы это ночью или в сумерках, вероятнее всего, получил бы пулю, потому что кто бы там разбирался: оборачиваешься ли ты, чтобы бросить скрытую гранату, или просто дурачок", – прокомментировали видео в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант Роман Бояшнев сдался в плен ВСУ и пожаловался на "порядки" в армии РФ, в рядах которой ему пришлось рыть окопы возле ЗАЭС и воевать без еды и воды под Бамутом. Хотя то, что он "не хочет умирать в 20 лет", захватчик понял только перед пленом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!