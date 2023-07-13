Воевал без пищи и воды, рыл окопы возле ЗАЭС: оккупант сдался в плен ВСУ и рассказал о 'порядках' в армии РФ. Видео

Очередной российский вояка пожаловался на плохие "порядки", действующие в рядах оккупационной армии РФ. Он очень хотел стать военным, но когда оказался на войне в Украине, понял, что ему не хочется умирать в 20 лет "непонятно, за что и где".

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Правда, дошло это до захватчика только после того, как он попал в плен. Видео его жалостливых признаний опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На камеру оккупант представился как Бояшнев Роман Сергеевич родом из Оренбургской области РФ. По его словам, он сперва пошел на срочную службу в армию РФ, но уже через два месяца подписал контракт.

"Хотел стать военным", – объяснил свой выбор россиянин, хотя в дальнейшем не скрывал, что за участие в "СВО" ему обещали зарплату в 400 тыс. рублей ежемесячно, а фактически "обманули", потому что получал вдвое меньше.

Его призвали в Уссурийске в 83-ю бригаду воздушно-десантных войск, уже в октябре 2022-го он с оружием пришел на украинскую землю. Сначала был на Херсонском направлении, после чего его батальон выбыл на доукомплектование из-за больших потерь.

Так оккупант оказался вблизи ЗАЭС в Энергодаре, где "более пяти месяцев" якобы то и делал, что рыл окопы. Позже, по его словам, сводную роту контрактников отправили под Бахмут, где им пришлось воевать "без еды и воды".

Именно на Бахмутском направлении, на шестой день после прибытия на позицию в лесополосе, Бояшнев попал в плен. По его словам, их оцепили бойцы ВСУ, предложили сдаться в плен и он согласился, потому что "не хотел умирать в 20 лет".

"Выдвигались на лесополосу малыми группами и в основном вся еда и вода – это была та, которую мы принесли с собой. Там было штук 20 зэков, они начали активно отходить. Мы понимали, что мало что сделаем без пищи и воды. Боеприпасов очень много по всей лесополосе было разбросано, а еще оружия, людей. У нас же два миномета, гранатометчик "300-й" – его эвакуировали, и автоматы. "200-е" были, их накрыло просто", – описал оккупант то, что видел в последние дни перед пленом.

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