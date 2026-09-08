"Военные РФ просят больше времени": Палиса раскрыл новый дедлайн Путина по захвату всей Донецкой области

Российское политическое руководство стремится захватить всю Донецкую область к концу 2026 года, однако военные РФ просят перенести этот крайний срок на конец марта 2027 года. Кремлевский диктатор Владимир Путин уже 15 раз переносил установленные ранее сроки выхода на административные границы области.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Павел Палиса по итогам обсуждения российских планов с главой ОП, главнокомандующим ВСУ, начальником ГУР и командующим Воздушными силами, а также спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Он подчеркнул, что даже те успехи, которых российским войскам удается добиваться на фронте, обходятся им чрезвычайно дорого — за каждый квадратный километр враг платит сотнями убитых и раненых оккупантов.

Россия вновь переносит сроки захвата Донецкой области

Палиса отметил, что России на протяжении многих лет не удается достичь в Донецкой области ни одного оперативного успеха. Несмотря на постоянные попытки наступления, установленные российским руководством сроки выхода на границы области уже 15 раз переносились.

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Теперь, по информации украинской стороны, Москва вновь определила новые сроки. Политическое руководство РФ хочет завершить захват Донбасса до конца 2026 года, тогда как российские военные просят больше времени и предлагают сдвинуть крайний срок на 31 марта 2027 года.

По словам Палисы, именно планы противника, их предыдущие провалы и причины, по которым поставленные Кремлем задачи годами остаются невыполненными, были среди тем переговоров украинского военно-политического руководства со спецпосланцами президента США.

Россия платит огромную цену за незначительное продвижение

Украинский чиновник подчеркнул, что российские захватчики не могут легко продвигаться вперед. Даже на тех участках, где им удается захватывать новые территории, цена такого продвижения остается чрезвычайно высокой.

Речь идет о сотнях убитых и раненых российских военных на каждый квадратный километр. При этом сам факт отдельных тактических продвижений не означает достижения Россией заявленного стратегического результата – именно поэтому её сроки в отношении Донецкой области постоянно сдвигаются.

Новый вызов – реактивные дроны

Отдельное внимание во время встречи уделили воздушным атакам России и появлению нового вызова — реактивных дронов. Палиса заявил, что и в этом направлении Россия не продемонстрировала собственного технологического прорыва.

По его словам, ни конструкция, ни двигатель этих беспилотников не являются российскими разработками.

"Они ничего не разработали – взяли готовое у тех, кто им это передал", – заявил Палиса, добавив, что Украина знает, кто именно стоит за передачей соответствующих технологий России.

В то же время Украина уже работает над противодействием новой угрозе. Палиса сообщил, что перехватчики реактивных дронов находятся в разработке, а соответствующие решения должны обеспечить дополнительную защиту украинских городов от таких атак.

Он также подчеркнул, что Украина продолжит борьбу, несмотря на сложные условия и дефицит ресурсов, к которому украинские военные вынуждены были приспосабливаться с самого начала полномасштабной войны.

"Мы научились воевать в условиях дефицита и будем стоять до конца", – отметил Палиса.

Он подчеркнул прямую связь между объемами международной помощи и количеством спасенных жизней. По его словам, поддержка партнеров означает сохранение жизней как украинских военных, так и гражданских лиц, поэтому Украина и ее союзники должны продолжать совместную защиту своего будущего.

Как сообщал OBOZ.UA, вопрос о Донбассе является одним из ключевых в войне России против Украины, поскольку этот регион имеет стратегическое значение как для обороны государства, так и для дальнейшего дипломатического урегулирования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве.

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