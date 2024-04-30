Воевал на самых горячих направлениях: в боях за Украину погиб защитник из Запорожья. Фото

Воин 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей "Чиж" Чишко погиб в районе села Терны Донецкой области. Защитник был родом из Запорожья, он защищал Украину с 2014 года.

О потере сообщили близкие и побратимы Андрея в Facebook. Герой пал 19 апреля, прощаться с ним будут 2 мая в Запорожье.

Андрей Чишко добровольцем защищал Украину еще с начала российско-украинской войны в 2014 году, воевал в составе батальона "Січ".

После возвращения из АТО начал работать поваром, обожал готовить. Этим он и занимался до начала полномасштабного вторжения.

С началом масштабной войны "Чиж" сразу отправился добровольцем на оборону, а впоследствии и освобождение Киевщины.

Затем вернулся на родные земли – Запорожское направление.

"Андрей всегда рвался в бой, хотел быть полезным и воевать", – рассказали в ВОО "Сокол".

Летом 2022 года Андрей Чишко присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде (тогда полк "ССО Азов").

"Свои славные бои провел на самых горячих направлениях Донетчины. Андрей, командир штурмовой группы 2-го штурмового взвода 4-й штурмовой роты. Пал, как настоящий Воин, в бою с российским оккупантом. Одна из фраз, которой он запомнился побратимам: "Мне уже не грустно. Я же пехота. Сейчас на боевые, потом на восстановление в Вальхаллу, потом снова на Донбасс", – вспоминают в ВОО "Сокол".

Гибель Героя прокомментировала двоюродная сестра Героя.

"У меня просто нет слов, так много хочется сказать, но мысли скрываются за ужасом понимания что тебя, самого младшего из нашей семьи, уже нет. Тебя, кто должен стать лучшим шефом, мужем и отцом, но вместо кухонного ножа ты взял оружие и защищал нашу страну. Ты навсегда останешься в моем сердце молодым и улыбающимся", – написала она в Facebook.

Прощание с Андреем состоится в Запорожье 2 мая в 12:00 в Зале прощания на Стефанова, 22.

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