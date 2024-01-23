Воевал с 2015 года: в боях за Украину погиб старший сапер из Калуша

На войне с российскими оккупационными войсками погиб сапер Михаил Турчак из Ивано-Франковской области. Герой встал на защиту нашего государства задолго до полномасштабного вторжения – еще с 2015 года.

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Ему было 45 лет. Об этом сообщил начальник инженерной службы сил поддержки 79 батальона 102-й отдельной бригады Юрий Констанкевич.

"Вчера (22 января 2024 года, – ред.) война забрала нашего воина и побратима Михаила Турчака. Михаил на войне с 2015, участник АТО. С начала большой войны мы с Михаилом вместе в одном подразделении. Просто не верится, что нашего "Мистера" "с нами больше нет. Он был сержантом и старшим сапером, очень хорошим и хорошим другом", – говорится в сообщении.

Погиб Михаил Турчак непосредственно во время выполнения боевого задания на "нуле". Многие его побратимы были ранены.

У военнослужащего остались мать, жена и дети.

"Светлая память Михаилу, искренние соболезнования семье, матери, жене, детям", – добавил Констанкевич.

Напомним, на фронте, выполняя боевое задание, погиб военный из Ирпеня Киевской области Дмитрий Хоменко. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в Украину, чтобы встать на защиту Родины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения задания погиб военный из Броваров Киевской области Александр Гаранов. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 января в Луганской области.

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