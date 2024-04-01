'Воевал' в пригороде Москвы или в Израиле? Дмитрий Табачник получил медаль за участие в СВО. Фото

Бывший министр образования Украины, госпредатель и беглец Дмитрий Табачник, который 21 марта 2024 был заочно приговорен в Украине к 15 годам тюремного заключения, получил медаль за участие в "СВО". Награду Табачнику вручил лично главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков.

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". Однако, как отмечается, "участие в СВО" тот принимал из своего дома в пригороде Москвы, или из Израиля, где он имеет гражданство.

"За какие заслуги получил медаль – непонятно. Как Вы, наверное, поняли, ни в боевых действиях, ни в принципе в СВО Табачник не участвовал. На территории проведения СВО был только один раз – когда приезжал в гости к губернатору Запорожской области Балицкого, чтобы оформиться советником и получить соответствующую "ксиву". С тех пор "участвует в СВО" либо из своего дома в пригороде Москвы, либо из Израиля. Таков герой нашего времени", – говорится в сообщении.

Дмитрий Табачник еще в феврале 2014 года вместе с Виктором Януковичем скрылся из Украины в Россию. Он также был в составе группы, которая должна была стать временным правительством в Киеве, когда в феврале 2022 года оккупанты планировали захватить столицу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине заочно получили 15 и 12 лет заключения эксминистр образования и науки Дмитрий Табачник и бывший глава Государственной регистрационной службы Дмитрий Ворона. Отмечается, что Табачник регулярно предоставлял российским оккупантам свои прогнозы по общественной и политической ситуации в Украине после начала российского вторжения. Также консультировал российских ставленников Владимира Сальдо и Евгения Балицкого.

Напомним, СБУ наложила арест на имущество Табачника на сумму более 2 млн долларов после оглашения ему подозрения в госизмене.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!