Воевал в рядах УГА: на фронте погиб журналист и общественный активист Дмитрий Синченко. Фото

С войны на щите вернулся журналист и общественный активист, боец Украинской Добровольческой Армии из Кропивницкого Дмитрий Синченко, позывной "Перун". Он ушел добровольцем на фронт сразу после начала полномасштабного вторжения.

О гибели воина сообщила его жена Елена Синченко в Facebook. Она не уточнила, при каких обстоятельствах и где погиб Герой.

"Я бы не хотела писать этот пост. Никогда, ни при каких обстоятельствах. И сейчас не хочу. Но это легче, чем говорить каждому в отдельности. А еще очень сложно писать о Диме в прошлом. У Дмитрия была одна большая любовь – Украина. Он мечтал о ее светлом будущем и старался делать все, чтобы прийти к нему, как можно скорее. Он ею жил и за нее же отдал жизнь. Он был светлым, умным, искренним, принципиальным человеком", – написала Елена Синченко.

Жена Дмитрия отметила, что он "очень философски и особенно относился к жизни и смерти". Поэтому она попросила, чтобы "печаль была светлой".

Также жена Героя попросила почтить его память определенным образом.

"Знаете, как лучше всего почтить его память? Не берите и не давайте взяток. Боритесь за свои права. Живите по совести и по Конституции. Говорите на украинском, читайте украинское, слушайте украинское. Декоммунизируйте и дерусифицируйте себя и пространство вокруг себя. Поверьте, он будет радоваться, где бы ни был", – написала Елена.

Она попрощалась с Дмитрием такими словами:

"Я благодарю тебя за то, что выбрал защищать нашу Украину. Спасибо, что был. Спасибо за сына – это свет, который светит ярче всего и теплее всего. И знай, я буду помнить о тебе. Во всех галактиках, во всех мирах".

Елена Синченко добавила, что о дате и времени прощания с Дмитрием сообщит позже.

Боец Украинской добровольческой армии Дмитрий Синченко вступил в ряды именно этого добровольческого формирования не случайно. Его общественная деятельность началась еще с молодежных организаций: "Молодое народное движение", "Национальный альян", "Дебатная академия". Затем Дмитрий занимался расследовательской журналистикой и политической деятельностью.

Дмитрий Синченко автор "Тижня" и "Радио Свобода". Для "Тижня" писал материалы о буднях бойцов на фронте. Последний репортаж Дмитрия вышел 24 августа 2023 года.

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