Воин с позывным ''Якудза'' вытащил раненого побратима из-под носа оккупантов в районе Бахмута. Видео

Командир группы 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины с позывным "Якудза" вытащил раненого побратима под Бахмутом. Сделал он это практически под носом у врага: офицер, которого спас "Якудза", получил пулеметное ранение при штурме вражеских позиций.

Видео дня

Воин под огнем противника оказал раненому офицеру первую помощь и самостоятельно вытащил его в безопасную зону. Об этом сообщили в ДШВ ВСУ, показав видео с поля боя (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Недавно, в районе Бахмута во время штурма вражеских позиций ранило офицера 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины. Воин с позывным "Якудза" под шквальным огнем противника оказал ему помощь и самостоятельно вытащил его из-под обстрела в безопасную зону", - отметили в ДШВ.

Там также рассказали, что "Якудза" – опытный командир группы, раненых вытаскивает из поля боя не впервые.

"Здесь нужны и сила, и опыт егеря-десантника", – отметили в ДШУ.

На опубликованном в Telegram-канале ДШВ видео о событиях того дня рассказал сам воин.

"Во время штурма было ожесточенное сражение с врагом. Мой друг, офицер, получил тяжелое ранение из пулемета в ногу. Буквально под позициями врага. Я его протянул от позиций врага до наших позиций. Почти всю дорогу сам", – отметил он.

"Якудза" подтверждает, что подобных спасений на его памяти – немало. В частности, ему пришлось выводить раненых из-за минного поля в Соледаре.

Он отмечает: никто из воинов не собирается сдавать назад.

"Все раненые хотят восстановиться, прежде всего, а потом уже вернуться в ряды. Никто, я уверен, заднюю не даст. Добивать врага. Стоять дальше. Мы уже показали, что можем стоять. Выстояли. В Изюме, в Соледаре, в Бахмуте", – отметил "Якудза".

Он также поделился своей собственной оценкой по поводу того, где за время полномасштабной войны было горячее всего.

"Могу сказать, что на Изюмском направлении по 10-балльной шкале - на 6, в Соледаре такая крепкая 8, а в Бахмуте - 9, 9,5 даже. "Десяточка" будет уже в аду", – отметил "Якудза".

Напомним, утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили Соледар. Бои за этот город продолжаются. В ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся окружить или захватить Бахмут.

Также сообщалось, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути снабжения подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков, утверждают в украинском Генштабе.