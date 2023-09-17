Воины бригады 'Спартан' Гвардии наступления показали, как штурмуют позиции врага на Запорожском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают наступать на Запорожском направлении, выбивая российских захватчиков с захваченных ими территорий. Среди них есть и нацгвардейцы – бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления.

Они штурмуют позиции оккупантов на Запорожье. Соответствующие кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть видео, разместите страницу до конца).

Там отметили, что бойцы Нацгвардии уверенно идут вперед и уничтожают российских оккупантов, зачищая от врага каждый сантиметр украинской земли.

На опубликованных кадрах видно, как воины бригады "Спартан" в одной из посадок закрепляются для дальнейшего ведения огня на позициях, которые ранее контролировали войска РФ.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на Таврическом направлении 196 российских оккупантов. Из них 57 были ликвидированы, еще 138 получили ранения. Также украинские военные уничтожили 19 единиц военной техники врага.

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