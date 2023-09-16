На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 19 единиц военной техники и обезвредили 196 оккупантов

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на Таврическом направлении 196 российских оккупантов. Из них 57 были ликвидированы, еще 138 получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram командир оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Также, по его словам, украинские войска уничтожили 19 единиц военной техники врага. В частности, 2 ББМ, 2 артиллерийские системы и минометы, 13 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Всего за сутки россияне 15 раз атаковали украинские позиции, совершили 535 обстрелов и нанесли 15 авиаударов. Артиллеристы Таврического направления с ответом не замедлили и выполнили 791 огневую задачу.

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Напомним, во время освобождения украинскими войсками Андреевки Волновахского района Донецкой области российское командование приказало стрелять по собственным солдатам. Причиной такого решения стала массовая сдача в плен захватчиков Силам обороны.

"Прилет. На командном пункте тишина, все поседели. Дым рассеивается – все наши цели, один пленник на куски, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль", – рассказал командир Третьей штурмовой бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны на Бахмутском направлении имеют успехи вблизи Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки. Враг оказывает сопротивление, однако под натиском украинских воинов вынужден отступать.

– Украинские воины на юге нашего государства потопили три вражеских лодки вместе с экипажами. Вместе с плавсредствами ликвидировано 18 российских захватчиков.