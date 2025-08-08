Воины ГУР атаковали зенитно-ракетную бригаду в Краснодарском крае РФ: уничтожено 12 оккупантов и техника. Фото
Утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края России Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) провело успешную спецоперацию. Украинские разведчики атаковали воинскую часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО РФ.
Об этом сообщает OBOZ.UA. "Утром 8 августа в пгт Афипский Краснодарского края рф в результате операции ГУР МО Украины была атакована воинская часть 90-й зенитно-ракетной бригады ПВО РФ", - сообщил источник.
Детали атаки
Как рассказали инсайдеры, возле контрольно-пропускного пункта воинской части прогремело два взрыва, в результате чего было ликвидировано не менее 12 российских военнослужащих.
Десятки оккупантов получили ранения, а также была уничтожена военная техника.
Местные СМИ и соцсети сразу сообщили о взрывах в Афипском, а российские спецслужбы перекрыли район и объявили режим "антитеррористической операции". На месте происшествия зафиксировано скопление карет скорой помощи и спецавтомобилей.
Для сокрытия факта диверсии в российском информационном пространстве распространили версию, что взрывы якобы произошли из-за неисправности газобаллонного оборудования автомобиля. ФСБ параллельно пытается удалить упоминания об инциденте из СМИ и соцсетей.
Украинская разведка отмечает, что 90-я зенитно-ракетная бригада, атакованная во время спецоперации, принимала активное участие в боевых действиях на Херсонском и Запорожском направлениях в войне против Украины.
Что предшествовало:
В России в ночь на 7 августа дроны атаковали ряд объектов, работающих на военно-промышленный комплекс. В частности, под ударом в очередной раз оказался нефтеперерабатывающий завод возле поселка Афипский Краснодарского края. Там после серии взрывов вспыхнул мощный пожар.
Также в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась воинская часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.
Как сообщал OBOZ.UA:
В среду, 6 августа, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил президенту Владимиру Зеленскому о военных операциях ведомства. В частности тех, которые касаются дальнобойных ударов по объектам на территории страны-агрессора РФ. Президент поблагодарил СБУ за меткость и пообещал, что враг еще почувствует последствия наших действий.
