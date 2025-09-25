Воины ГУР уничтожили два вражеских самолета Ан-26 и береговые РЛС в Крыму. Видео операции
В оккупированном Крыму украинские дроны поразили технику российской армии. Уничтожены два самолета Ан-26 и повреждены радиолокационные станции надводной обстановки и береговая МР-10М1 "Мыс М1".
Операция была рейдом на полуостров в исполнении спецназовцев подразделения "Примари" украинской военной разведки. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года", – уточнила пресс-служба.
На видео, опубликованном нашими защитниками, зафиксированы удары по двум РЛС и двум самолетам:
Также дроны ГУРовцев сняли, как пылали транспортники врага после удачных атак:
В начале видеозаписи видно, что БПЛА залетали на территорию временно оккупированного полуострова со стороны моря. Дронам-камикадзе удалось обойти противовоздушную оборону противника.
Основные характеристики Ан-26
Ан-26 – многоцелевой тактический транспортный самолет, который является глубокой модификацией Ан-24 с двигателями АИ-24ВТ и одним дополнительным реактивным РУ-19А-300. Это судно, разработанное конструкторским бюро "Антонов", считается самым многочисленным самолетом своего класса.
- Длина – 23,87 м;
- Размах крыла – 29,20 м;
- Площадь крыла – 74,98 м²;
- Высота – 8,58 м;
- Масса пустого – 15,850 т;
- Масса нормальная взлетная – 22 т, максимальная – 24 т;
- Скорость крейсерская – 435 км/ч;
- Скорость максимальная – 540 км/ч;
- Дальность перегоночная – 2660 км;
- Дальность практическая – 1100 км;
- Практический потолок – 7300 м;
- Запас топлива – 5,50 т;
- Экипаж – 6 человек;
- Пассажировместимость – до 38 человек;
- Грузоподъемность – 5,50 т.
Как писал OBOZ.UA, 24 сентября стало известно, что киберспециалисты ГУР повторно взломали серверы оккупационных властей в Крыму. Наши воины получили полный доступ ко всем компьютерам и серверам самопровозглашенной "власти" полуострова и более 100 Тб разведывательных данных.
