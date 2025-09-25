Воины ГУР уничтожили два вражеских самолета Ан-26 и береговые РЛС в Крыму. Видео операции

В оккупированном Крыму украинские дроны поразили технику российской армии. Уничтожены два самолета Ан-26 и повреждены радиолокационные станции надводной обстановки и береговая МР-10М1 "Мыс М1".

Операция была рейдом на полуостров в исполнении спецназовцев подразделения "Примари" украинской военной разведки. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года", – уточнила пресс-служба.

На видео, опубликованном нашими защитниками, зафиксированы удары по двум РЛС и двум самолетам:

Также дроны ГУРовцев сняли, как пылали транспортники врага после удачных атак:

В начале видеозаписи видно, что БПЛА залетали на территорию временно оккупированного полуострова со стороны моря. Дронам-камикадзе удалось обойти противовоздушную оборону противника.

Основные характеристики Ан-26

Ан-26 – многоцелевой тактический транспортный самолет, который является глубокой модификацией Ан-24 с двигателями АИ-24ВТ и одним дополнительным реактивным РУ-19А-300. Это судно, разработанное конструкторским бюро "Антонов", считается самым многочисленным самолетом своего класса.

Длина – 23,87 м;

Размах крыла – 29,20 м;

Площадь крыла – 74,98 м²;

Высота – 8,58 м;

Масса пустого – 15,850 т;

Масса нормальная взлетная – 22 т, максимальная – 24 т;

Скорость крейсерская – 435 км/ч;

Скорость максимальная – 540 км/ч;

Дальность перегоночная – 2660 км;

Дальность практическая – 1100 км;

Практический потолок – 7300 м;

Запас топлива – 5,50 т;

Экипаж – 6 человек;

Пассажировместимость – до 38 человек;

Грузоподъемность – 5,50 т.

