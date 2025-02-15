Воины ГУР уничтожили в Запорожье расчет аэроразведки оккупантов вместе с "Орланом". Видео

Украинские воины нанесли сокрушительные удары по вражеской аэроразведке на Запорожье. Так, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили расчет российских кафиров вместе с их беспилотником "Орлан".

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В военной разведке сообщили, что сначала зафиксировали, как вражеский экипаж уехал в поле для запуска многоцелевого БПЛА "Орлан". Благодаря беспилотнику SHARK, переданному фондом "Вернись живым", позиция противника была обнаружена, после чего по нему нанесли прицельный удар ракетой Himars. Контрольное уничтожение осуществили операторы FPV-дронов.

"Когда московиты остановились у посадки и начали снимать чехлы для запуска "Орлана" – прилетел бодрый кассетный боеприпас, а контрольные удары совершили мастера FPV-дронов ГУР МО Украины", — говорится в сообщении.

Разведчики подчеркнули, что битва за нашу свободу продолжается.

Особенности БПЛА "Орлан" и его технические характеристики

Беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орлан-10" – один из самых распространенных и наиболее используемых дронов в русской армии. Благодаря интеграции с артиллерийскими установками, такими как "Мста-С", он производит корректировку огня в режиме реального времени. Кроме того, дрон применяется для лазерной подсветки управляемых боеприпасов.

Беспилотник был разработан в Санкт-Петербурге для ведения аэроразведки в труднодоступных районах. Комплекс включает несколько дронов и наземную станцию управления, содержащую операторские места, оборудование для радиосвязи, систему технического обслуживания и бензогенератор. Одновременно один пункт управления может управлять до четырех летательных аппаратов.

Запуск "Орлана" осуществляется с помощью разборной катапульты, а посадка – парашютным способом или путем жесткого приземления.

Дрон оснащен тепловизорами, фотокамерами, гиростабилизированными видеокамерами и радиоретрансляторами, что позволяет ему выполнять широкий спектр задач, включая создание 3D-карт местности. Его корпус состоит из металла и пластика, конструкция выполнена по классической схеме высокоплана с передним расположением двигателя. Передача видеосигнала возможна на расстояние до 120 км.

Стоимость комплекса "Орлан-10" варьируется в пределах 80-120 тысяч долларов, но дополнительная нагрузка может значительно повысить цену. Россияне удешевили производство дрона за счет использования дешевых комплектующих и гражданской оптики.

Длина "Орлана" составляет 1,8 м; размах крыльев – 3,1м. Без погрузки его вес составляет 12,5 кг, а максимальный взлетный вес – 14-18 кг.

Дрон может максимально подниматься на высоту 5000м. Дальность управляемого полета – до 120 км (в автономном режиме – до 600 км). Может использоваться после запуска до 16 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали, как работает украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана". По словам разведчиков, эта дальнобойная гаубица надежно и точно наказывает российских окупантов на поле боя.

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