'Отправляет врага на тот свет': в ГУР показали эффектные кадры работы гаубицы 'Богдана'. Видео

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали, как работает украинская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Богдана". По словам разведчиков, эта дальнобойная гаубица надежно и точно карает российских оккупантов на поле боя.

Видео дня

Эффектные кадры опубликовали 14 февраля в официальном Telegram-канале ГУР. На них показана боевая работа воинов с применением "Богданы".

"Надежная, точная и дальнобойная – первая гаубица калибра 155-мм украинского производства "Богдана" продолжает карать российских окупантов на полях сражений", – рассказали в ГУР.

В ведомстве добавили, что видео демонстрирует слаженную работу разведчиков и артиллеристов подразделений активных действий ГУР.

Операторы БПЛА обнаруживают вражеские цели, а расчет "Богданы" отправляет врага на тот свет.

"Борьба продолжается! Слава Украине!" – говорится в публикации.

Что известно о САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" – украинская 155-мм САУ на колесном шасси, которая стала первой в Украине, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

В 2022 году "Богдана" получила боевое крещение в битве за остров Змеиный. В 2023 году она была официально принята на вооружение ВСУ.

Первый прототип построен в 2018 году на шасси КрАЗ-63221, серийно производится с 2023 года на шасси МАЗ-6317 и Tatra 815-7.

Экипаж "Богданы" включает пять человек. Скорость – до 80 км/ч, дальность ее действия – до 60 км активно-реактивным снарядом и до 42 км – осколочно-фугасным. Темп огня – 3-6 выстрелов в минуту (с усилителем снарядов).

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки воины Сил обороны Украины уничтожили на фронте 430 единиц военной техники и вооружения ВС РФ. Также обезврежены 1200 российских окупантов.

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