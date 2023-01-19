Воины ССО дали бой российским захватчикам в районе Кременной: по врагу работали из минометов. Видео

Воины Сил специальных операций вступили в бой с группировкой оккупантов, которая была обнаружена во время специальной разведки в районе Кременной на Луганщине. Защитники ударили по врагу из минометов.

Видео дня

Об этом 19 января рассказали в пресс-службе Сил спецопераций Вооруженных сил Украины. Ведомство также обнародовало видео моментов боя (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины натолкнулись на скопление сил противника. Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой", – говорится в публикации.

В результате украинские защитники нанесли огневое поражение противнику, в том числе из минометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть попало видео уничтожения группы пехоты оккупантов под Соледаром. Украинские пограничники отработали по ней дронами и артиллерией.