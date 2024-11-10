Воины ССО уничтожили 14 оккупантов в тылу врага на Курщине: видео спецоперации

Воины украинских Сил специальных операций на Курщине провели успешную операцию в тылу врага. Они ликвидировали 14 российских военнослужащих, еще троих захватили в плен.

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Раненым пленным оказали в медицинскую помощь и вывели в безопасное место. Подробности и видео операции были обнародованы Силами специальных операций.

"В результате успешных действий в тылу врага, воины ССО уничтожили 14 оккупантов и троих захватили в плен. Всем, кто принял правильное решение и сдался, была оказана медицинская помощь, они доставлены в безопасное место", – говорится в сообщении.

В опубликованном видео зафиксировано, как спецназовцы обнаруживают укрытия россиян в лесополосе. Часть оккупантов складывает оружие и кажется защитникам, однако большинство сделать этого не захотели, за что захватчики поплатились жизнями.

В ССО также отметили, что украинцы, желающие поддержать воинов этого подразделения финансово, могут сделать это с помощью доната на монобанку.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что Силы обороны поразили военные склады в Брянской области.

Там прогремели по меньшей мере восемь взрывов, после которых на объекте вспыхнули по меньшей мере два пожара и началась вторичная детонация.