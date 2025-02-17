Воины ССО уничтожили десятки оккупантов во время зачистки промышленного здания в тылу врага. Видео
Группа операторов третьего полка Сил специальных операций ворвалась в тыл российских войск и зачистила промышленное здание, в котором те прятались. Итогом сделки стала ликвидация 23 оккупантов.
Боевое задание защитники выполнили без потерь. Видео опубликовано 17 февраля в Telegram-канале ССО.
Отмечается, что во время аэроразведки на одном из направлений операторы БПЛА третьего полка им. князя Святослава Храброго обнаружили скопление врага в здании на территории промышленного предприятия.
Тактическая группа оперативно выдвинулась к занятому оккупантами объекту и провела зачистку помещения. Воины ССО удерживали позиции в течение двух суток.
В результате молниеносно выполненной задачи защитники уничтожили 23 российских захватчиков: 10 в здании и 13 вокруг него.
В ходе интенсивных боевых действий на территории объекта вспыхнул пожар. Группа операторов ССО успешно отошла оттуда на бронированных автомобилях Hamvee.
"С нашей стороны – без потерь. Работаем дальше!" – подчеркнули в ССО.
Как сообщал OBOZ.UA, во время операции на Курщине бойцы восьмого полка ССО зачистили позиции сил КНДР, захватив важные трофеи. В частности, документы, которые могут раскрыть планы врага.
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