Воины ССО уничтожили десятки оккупантов во время зачистки промышленного здания в тылу врага. Видео

Группа операторов третьего полка Сил специальных операций ворвалась в тыл российских войск и зачистила промышленное здание, в котором те прятались. Итогом сделки стала ликвидация 23 оккупантов.

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Боевое задание защитники выполнили без потерь. Видео опубликовано 17 февраля в Telegram-канале ССО.

Отмечается, что во время аэроразведки на одном из направлений операторы БПЛА третьего полка им. князя Святослава Храброго обнаружили скопление врага в здании на территории промышленного предприятия.

Тактическая группа оперативно выдвинулась к занятому оккупантами объекту и провела зачистку помещения. Воины ССО удерживали позиции в течение двух суток.

В результате молниеносно выполненной задачи защитники уничтожили 23 российских захватчиков: 10 в здании и 13 вокруг него.

В ходе интенсивных боевых действий на территории объекта вспыхнул пожар. Группа операторов ССО успешно отошла оттуда на бронированных автомобилях Hamvee.

"С нашей стороны – без потерь. Работаем дальше!" – подчеркнули в ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, во время операции на Курщине бойцы восьмого полка ССО зачистили позиции сил КНДР, захватив важные трофеи. В частности, документы, которые могут раскрыть планы врага.

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