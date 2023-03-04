Воины ВСУ ликвидировали еще 820 оккупантов, уничтожили самолет и пять БПЛА врага – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев 3 марта ликвидировали на фронте 820 оккупантов. Также защитники превратили в металлолом ряд бронемашин и несколько беспилотников врага.

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Запас техники и количество путинских захватчиков, вторгшихся в нашу страну 374 суток назад, уменьшается с каждым днем. Обновленные данные о потерях ВС РФ озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что с начала войны и до сегодня на украинской земле нашли свою смерть уже около 152 190 военных из рядов российской армии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские нацгвардейцы успешной атакой дроном уничтожили несколько единиц военной техники оккупантов. В частности, список боевых потерь РФ пополнили автономный самоходный ЗРК "Тор М1" и инженерная система дистанционного минирования "Земледелие".

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