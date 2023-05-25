Воины ВСУ ликвидировали еще 500 оккупантов и уничтожили 20 вражеских артсистем – Генштаб

Бойцы Сил обороны Украины 24 мая "демилитаризовали" на фронте 500 военных и наемников российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 73 единиц разной техники и вооружения.

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В частности, список потерь ВС РФ пополнили артиллерийские системы, беспилотники и бронемашины. Обновленные данные об этом опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

На сегодня известно, что с начала полномасштабной войны 24.02.2022 защитники ликвидировали уже около 205 260 солдат, офицеров и даже генералов путинского войска.

Кроме живой силы врага, накануне наши воины сожгли 20 его артиллерийских систем (всего 3359), восемь боевых бронированных машин (7432), три танка (3795).

В воздушном пространстве страны защитники неба обезвредили 36 БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2907).

На фронте были уничтожены четыре единицы российской спецтехники (в общем 444), а также две – автомобильной техники и автоцистерн (6148).

Осталось неизменным количество сбитых вражеских ракет – 1015, самолетов – 307, вертолетов – 296, сожженных РСЗО – 570, средств ПВО – 237, утопленных кораблей/катеров – 18.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 66-й отдельной механизированной бригады уничтожили склад боеприпасов войск РФ. Захватчики пытались спрятать его среди деревьев.

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