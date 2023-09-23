Воины ВСУ уничтожили на Лиманском направлении большое количество оккупантов и вражеский склад. Видео

Военнослужащие Вооруженных сил Украины показали ликвидацию большого количества российских захватчиков и склада боеприпасов врага на Лиманском направлении в ночь на 23 сентября. Операцию выполнили наши защитники из 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Взрыв, который нанес оккупантам существенные потери, снял с воздуха дрон украинских воинов. Соответствующие видео появились в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Тщательное планирование, подготовка и исполнение обеспечили успех этой операции. Продолжение следует…" – рассказали воины.

В 63-й ОМБр отметили, что они каждый день и каждую ночь результативно уничтожают врага, приближая Победу Украины в этой несправедливой войне России против нашей страны.

Видео дня

"Самая сильная мотивация – это как можно скорее очистить нашу родную землю от кремлевского нашествия и обязательно вернуться живыми домой к своим родным и близким", – заявили наши защитники.

Как писал OBOZREVATEL:

– За минувшие сутки (22 сентября) Силы обороны Украины ликвидировали 510 российских военнослужащих. Количество потерь России за весь период полномасштабной войны в живой силе оценивают в 275 460 лиц.

– Сколько военной техники потеряла армия страны-агрессора, читайте в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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