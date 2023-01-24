Воины ВСУ уничтожили наблюдательный пункт оккупантов в Бахмуте: ликвидированы десятки захватчиков. Видео

Защитники Украины в Бахмуте на Донетчине уничтожили наблюдательный пункт оккупационных войск РФ. В результате были ликвидированы 25 захватчиков.

Видео дня

Об этом 24 января рассказали в Национальной гвардии Украины. Там также показали видео ночной работы украинской артиллерии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пункт, откуда велась корректировка минометного и артиллерийского огня по Бахмуту, был уничтожен на днях.

Присутствие противника обнаружила аэроразведка подразделения "Хартия", огневое поражение наносили артиллеристы Вооруженных сил Украины, а управление огнем осуществляли нацгвардейцы воинской части 3017. Ориентировочные потери противника оцениваются в 25 человек.

"После облета дроном вражеских позиций был найден наблюдательный пункт, откуда велось наблюдение и корректировка огня минометов по нашим позициям. После этого мы навели туда наши гаубицы", – рассказал офицер Нацгвардии Ярослав.

Он добавил, что пункт "разнесли" с первого же попадания. А повторный облет дроном показал, что оккупанты пытаются разобрать завалы и просят помощи по радиосвязи.

"Мы не остались в стороне и помогли, чем могли: накрыли там все, что достали. После того там никто не шевелился", – сообщил нацгвардеец.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генерального штаба ВСУ на утро 24 января, потери РФ в войне против Украины достигли 122 170 оккупантов. Только за минувшие сутки были обезврежены 690 захватчиков.