Воины ВСУ во время штурма вражеских позиций захватили в плен оккупантов: те начали жаловаться на командование РФ и отсутствие воды. Видео

Украинские воины в ходе контрнаступления активно пополняют обменный фонд. На одном из направлений в ходе штурма вражеских позиций бойцы 109 отдельного горно-штурмового батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" пленили пятерых оккупантов.

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Те после разоружения начали жаловаться на отсутствие логистики и воды и ругали свое командование. Видео с попаданием захватчиков в плен и их "отзывами" о российских командирах опубликовали в 10 ОГШБр (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Продолжаем продвигаться к административным границам. Бойцы 109-го горно-штурмового батальона, во время удачного штурма вражеских позиций, захватили 5 пленных, которые рассказывали об ужасном обращении со стороны командования, отсутствии логистики и даже воды", – говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно пятерых захватчиков, лежащих на земле вниз на прицеле у двух украинских воинов. Третий защитник в это время разоружает пленных.

Далее в видео – короткий диалог между украинскими воинами и пленными оккупантами, записанный, судя по всему, уже в автомобиле при транспортировке захватчиков к месту содержания.

"И что хотите передать командованию своему?" – поинтересовался украинский воин.

"Приветы", "Вы все г*мно, мы скоро придем за вами. Это я вам говорю", – раздаются ответы окупантов, которые не жалеют ярких эпитетов для тех, кто послал их на смерть.

Где именно были захвачены пленные, не сообщается.

Напомним, ранее в ГУР рассказали об оккупантах, взятых в плен Силы обороны. По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, большинство пленных не выражают раскаяния за то, что пришли убивать украинцев на украинскую землю и стали оккупантами. Кто-то из них плачет и просит прощения, однако в большинстве случаев они делают это, чтобы выжить.

Тем временем в России придумали новую "цель СВО". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, есть освобождение из плена российских солдат, которые стали пленниками именно в результате решения Кремля начать полномасштабную военную агрессию против Украины.