Воины ВСУ выбили оккупантов с позиции на востоке и захватили трофеи: защитники показали видео операции
Украинские воины выжгли российских оккупантов с занятых ими позиций на восточном направлении фронта. После боя они взяли в плен нескольких военнослужащих ВС РФ.
"Охоту" провела первая рота 20-й отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. На Facebook-странице подразделения поделились кадрами с места событий (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Наши бойцы выбили оккупантов с занятых ими позиций на восточном направлении. Затрофеили немного полезных "ништяков" и двух оккупантов", – говорится в подписи к видео.
На нем показаны длинные траншеи, которые оккупанты вырыли на украинской земле. К ним вплотную приблизились воины 20-й ОПБр и забросили гранату в окоп, где прятались военные страны-агрессора.
В итоге по меньшей мере два захватчика навеки уснули в том окопе. Двум их товарищам повезло – они попали в плен к бойцам ВСУ.
Отмечается, что враг пытался отбить позиции вспять, но у него не получилось. На защиту оккупантам приезжал их танк, однако украинские воины ударили и по нему, обезвредив его прицел.
"Вражеская штурмовая группа поймала пару точных гранат и убежала, а вражеский танк уехал обратно "слепым", – добавили в бригаде.
Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения войск РФ бойцы ВСУ ликвидировали 149,8 тыс. оккупантов. Также за ее время было обезврежено 3395 танков врага.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!