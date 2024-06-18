'Война будет идти своим ходом': Черник объяснил, как Саммит мира повлияет на ситуацию на фронте

Процесс, начало которого было заложено на Саммите мира, никак не повлияет на ситуацию на поле боя в Украине. Там все будет зависеть от того, у кого будет лучшая динамика – у Сил обороны Украины или у войск РФ.

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В частности, речь идет о том, кому удастся добиться освобождения хотя бы части территорий. Об этом в выпуске программы OBOZ.Talk сказал военный эксперт Петр Черник. "Война себе как шла, так и будет идти своим ходом", – отметил он.

Однако та сторона, которой удадутся прорывные операции, будет иметь более сильную позицию на переговорах.

"Имеем там очень неплохие новости по продвижению полка "Азов" пусть на небольшие показатели, на километр, на полтора, но все же это показатели. И они также будут пытаться максимально чего-то взять своего. Будет ли это как-то влиять друг на друга: переговорный процесс и линия боестолкновения? Если эти вещи станут масштабированными, если и с нашей, и с их стороны, то есть, условно, удадутся прорывные операции, то та сторона и будет иметь более сильную переговорную позицию", – объяснил Черник.

Он также вспомнил слова Уинстона Черчилля, который говорил, что мир является целью, но путь к нему лежит исключительно через силу. Это фундаментальный принцип.

Напомним, что на Саммите мира обсуждали ядерную и продовольственную безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей. Эксперт объяснил, почему были выбраны именно эти три пункта украинской Формулы мира.

"Все трезво смотрят на этот мир и трезво смотрят на весь процесс. Не могли взять те пункты, которые на данный момент принципиально не реализуются", – сказал он.

Черник считает, что процесс приблизится к финализации, когда будет привлечен Китай, более того, во втором Саммите мира может принять участие и страна-агрессор Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сообщил, что будет делать Украину после проведения Глобального саммита мира в Швейцарии. По его словам, сейчас никаких пауз не должно быть.

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