'Сейчас – никаких пауз': Зеленский рассказал о планах на летние месяцы. Видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что будет делать Украину после проведения Глобального саммита мира в Швейцарии. По его словам, сейчас никаких пауз не должно быть.

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Об этом украинский лидер сказал в своем традиционном обращении в понедельник, 17 июня. Зеленский отметил, что у него и его команды уже есть предварительный график работы на летние месяцы.

Президент рассказал, что провел совещание по итогам Саммита мира и подготовки следующих шагов. Он подчеркнул, что Украина сделала первый ощутимый шаг к миру – в беспрецедентном единстве стран мира.

"Это успех Украины, что впервые в нашей истории столько лидеров, государств собрались ради Украины и мира. Спасибо каждому, кто был представлен на Саммите. Но мир — это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим. Спасибо нашей команде", – отметил глава государства.

Гарант отметил, что Украина готовит присоединение государств к итоговому коммюнике Саммита, работу групп по пунктам Формулы мира, чтобы государства могли объединиться ради четкой конкретики, решений и планов, которые будут реально возвращать безопасность.

"Фактически сейчас уже есть предварительный график работы на летние месяцы. Темп убавлять мы не будем. Коммуникацию с партнерами будем сохранять такой же активной, как и раньше. Украина никогда не хотела этой войны и естественно, что больше всего стремится к справедливому миру. И видим, что это возможно. Приближаем мир", – подчеркнул украинский лидер.

По словам гаранта, сегодня он также заслушал доклад по Евросоюзу.

"Работаем. Относительно наших отношений, наших переговоров по вступлению. Мы работаем над важным результатом", – анонсировал президент.

Кроме того, президент заслушал доклады военных о ситуации на линии фронта.

"Прежде всего Покровский и другие направления в Донецкой области. Также Харьковщина. Нашим Силам обороны постепенно удается вытеснять оккупанта из Харьковщины", – отметил украинский лидер.

Традиционно президент поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине. Также Зеленский отметил, что гордится каждым, кто сражается ради страны и работает ради государства.

17 июня президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На ней он заслушал доклады о ситуации на линии столкновения, а также о производстве и поставках вооружения на передовую, в том числе и беспилотных систем.

В настоящее время президент вернулся из Швейцарии, где 15 и 16 июня проходил первый Глобальный саммит мира. На нем обсуждались ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение пленных и возвращение похищенных Россией детей.

Свои подписи под совместным коммюнике по итогам саммита оставили делегации 79 стран и четыре организации. В мероприятии приняли участие 101 делегация.

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