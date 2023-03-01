''Война – это страшно. Это чья-то жизнь'': защитник Бахмута рассказал о тяжелых боях за город-крепость. Видео

Командир роты батальона "Свобода", который находится на окраинах Бахмута на Донетчине, Евгений Оропай заявил, что за город продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты терпят огромные потери в живой силе, но у них не хватает тяжелой техники и боеприпасов.

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Об этом украинский защитник рассказал в эфире "Радио Свобода ". Он выразил убеждение, что враг вряд ли сможет продвинуться (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Не думаю, что враг сможет продвинуться на 10 км вглубь, поскольку у них не хватает средств и тяжелой техники. Оккупанты имеют преимущество в живой силе, но они почти не применяют свою технику. Последняя большая группировка техники была возле Угледара и она была эффективно уничтожена", – отметил Оропай.

Он подтвердил, что россияне перебросили на Бахмутское направление более подготовленные группы "вагнеровцев", с которыми сложно воевать.

"Время от времени украинские бойцы, находящиеся непосредственно в Бахмуте, рассказывают, что видят слаженные группы "вагнеровцев". Есть подготовленные бойцы, которые сейчас выполняют там боевые задания. Их (подготовленных "вагнеровцев". – Ред.) относительно мало. Россия на этом направлении ликвидируются невероятным количеством. Однако слаженные группы, которые умеют воевать, были во многих горячих местах, остались. С ними сложно воевать", – сказал защитник Украины.

Оропай призвал западных партнеров активнее передавать украинской армии вооружение, поскольку ситуация на Бахмутском направлении очень сложная. Украина также теряет своих военные, есть много раненых.

"Я не хотел бы рассказывать, что мы классные и всех убиваем. Люди должны знать и понимать – война это страшно, это потери, это чья-то жизнь, чье-то здоровье. Есть тяжелораненые ребята, которые больше не смогут вернуться на службу помогать Родине" , – добавил командир роты батальона "Свобода".

Он отметил, что украинский народ сейчас должен еще больше сплотиться и помогать Силам обороны бить российского врага.

"Люди должны понимать, что поддерживать сейчас военных - это обязательно. Нужно донатить, помогать, заботиться, общаться, спрашивать, как у него дела. У нас большие потери – не только на этом направлении, но на этом самые большие", – подчеркнул боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины заявили, что ситуация под Бахмутом обострилась. Туда переместили дополнительные подразделения сил обороны Украины.