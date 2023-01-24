У зведеннях нашого Генштабу знову замайоріли збиті "алігатори", літаки, та й загалом - побільшало знищеної техніки ворога. Статистика покращилася після того, як війною в орків безпосередньо зайнявся начальник штабу Герасімов.

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Лише за останню добу окупанти втратили на сході України 4 гвинтокрили Ка-52 та 2 літаки Су-25.

За 12 днів Герасімов недорахувався 8180 вояків, втратив 58 танків, 66 артсистем, 5 гвинтокрилів і 4 літаки.

І нічого особливо не досяг. Видно, що "Герасім" в гарячці, і готовий собі дупу порвати, аби тільки виконати накази фюрера. Але в підсумку лише "плюсує" нам статистику.

Як добре, що верховний бункер-командувач понизив Суровікіна, той не рахувався з втратами лише в живій силі. Воєнну техніку він таки цінував. Проте, скільки генералів не тасуй – результат один.

UpD: Можливо дійсно є сенс створити колаборацію почилих духів Толстого та Достоєвського, які спільно напишуть роман "Війна та ідіоти". Треба ж скрєпи чимось взбадьорити.

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