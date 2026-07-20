"Война не состоит только победы": полк "Скала" выступил с заявлением после того, как их бойцы попали в плен в Константиновке. Все подробности скандала

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" прокомментировал информацию, появившуюся после взятия в плен его военнослужащих в ходе боев в Константиновке. В подразделении подчеркнули, что российская пропаганда использует отдельный эпизод боя для информационных манипуляций, чтобы выдать его за провал всей операции.

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Соответствующий пост опубликован на странице полка в Facebook. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

"425-й отдельный штурмовой полк "Скала" знает о распространенной российскими ресурсами информации о пленении наших военнослужащих. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств происшествия. Мы не можем раскрывать детали операции в городе", – говорится в сообщении.

Враг манипулирует отдельными эпизодами боев

В полку подчеркнули, что российские информационные ресурсы намеренно вырывают отдельный эпизод из общего хода боев, чтобы показать якобы провал всей операции в Константиновке. В то же время там подчеркнули, что бои за город продолжаются.

Военные отметили, что известие о попадании сослуживцев в плен чрезвычайно болезненно, однако важно то, что защитники выжили. В подразделении заверили, что приложат максимум усилий для их скорейшего возвращения домой.

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Кроме того, в полку сообщили о взятии в плен двух российских оккупантов в ходе тех же боев. Там подчеркнули, что отдельный эпизод не отражает полной картины боев за город.

"Война состоит не только из побед. Успешное выполнение боевой задачи не означает отсутствия потерь. После любой зачистки противник пытается вернуть утраченные позиции и проводит контратаки. Демонстрация украинских военнопленных не свидетельствует ни о захвате Константиновки, ни о поражении полка. Враг традиционно использует военнопленных как инструмент информационной войны, пытаясь деморализовать украинское общество и дискредитировать военное командование", – отмечается в сообщении.

С чего всё началось

19 июля в соцсетях появилось видео из Константиновки с символикой 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

В тот же день Министерство обороны РФ обнародовало кадры, на которых двое украинских военных с флагами Украины и изображениями президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Российская сторона заявила, что бойцов взяли в плен, и назвала их имена – Евгений Мосин и Сергей Столярский.

Авторы Telegram-канала "КиберБорошно" провели собственное расследование и подтвердили, что на обнародованных кадрах запечатлены военнослужащие одного из штурмовых батальонов 425-го отдельного штурмового полка "Скала", которые на момент попадания в плен находились на боевой позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам рабочей поездки на Константиновское направление, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в настоящее время в Константиновке находятся до 145 российских оккупантов, которые пытаются проникнуть вглубь населенного пункта. В ответ украинские военные проводят контрдиверсионные операции и активно используют беспилотники для обнаружения и уничтожения противника.

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