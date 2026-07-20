Сырский сообщил, сколько оккупантов прорвалось в Константиновку, и поставил задачу военным

В настоящее время в Константиновке Донецкой области находятся до 145 российских оккупантов, которые пытаются проникнуть вглубь населенного пункта. В ответ украинские военные проводят контрдиверсионные операции и активно используют беспилотники для обнаружения и уничтожения противника.

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Об этом 20 июля, по итогам рабочей поездки на Константиновское направление, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он подчеркнул, что главной задачей Сил обороны остается защита города и нанесение максимальных потерь оккупантам.

Главком посетил Константиновское направление

"Очередная рабочая поездка – в район ведения боевых действий на Константиновском направлении. Заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, командиров боевых бригад и подразделений об оперативной обстановке и состоянии дел по всем видам обеспечения", – написал генерал.

Он подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов в защите города остается расширение применения беспилотных систем всех типов. По его словам, именно дроны первыми выполняют задачи по обнаружению и поражению противника, что позволяет усилить огневое воздействие на оккупантов и одновременно минимизировать риски для наших бойцов.

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Потери противника и обстановка на Константиновском направлении

Сирский также ознакомился с оперативной обстановкой в Константиновке и вместе с командирами обсудил возможные угрозы и меры по их нейтрализации. Он отметил, что это направление остается одним из самых напряженных на фронте, ведь ежедневно российские войска совершают там до 20 штурмовых атак и не прекращают попыток проникнуть вглубь города.

"По данным разведки, в Константиновке российские оккупанты сосредоточили до 145 человек. Подразделения Сил обороны продолжают в городе контрдиверсионные мероприятия. Для выявления и уничтожения вражеской пехоты и огневых позиций наши воины проводят поисково-ударные действия, массированно применяют FPV-дроны, сбрасывают боеприпасы с БПЛА. Захватчики несут значительные потери", – сообщил главнокомандующий.

Он сообщил, что только за сутки, 18 июля, Силы обороны ликвидировали в Константиновке 21 оккупанта, еще 6 получили ранения. Кроме того, украинские защитники уничтожили шесть вражеских укрытий.

Сырский подчеркнул, что перед нашими бойцами "стоит задача защитить Константиновку и нанести максимальный ущерб оккупантам, и мы её выполняем".

Он также отметил высокий профессионализм, мужество и стойкость украинских военнослужащих и поблагодарил их за эффективную боевую работу.

Напомним, на днях Силы обороны в Константиновке подняли сине-желтый флаг. Украинский флаг развелся на одном из зданий города после того, как наши бойцы провели там зачистку, уничтожив российских захватчиков. Операцию провели военнослужащие из полка "Скала".

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на слова начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области, прозвучавшие 3 июля, реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном. Бои за город продолжаются, и говорить о его захвате пока нет оснований.

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