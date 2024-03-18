Сколько хороших слов испортила россия. Герань, тюльпан, пион, акация… Когда эти слова ассоциировались только с цветами. А сейчас? Сейчас каждый житель Украины знает, что это оружие, которое несет смерть. Ну, страна, где мир – это война, конечно назовет оружие как-то поэтически, потому что, по их мнению, убивать – это очень хорошо. Нам просто пора это понять. Мира тоже. Но, к сожалению, самые большие границы со страной-убийцей имеем мы.

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Не люблю слово "фортеця", але ми і є та сама фортеця, яка захищає світ від цих страшних "піонів", "акацій", "гераней", та "тюльпанів", які росія щедро розсипає, сіючи смерть.

Вчора в Алчевську (ОРЛО) дрон-камікадзе "Герань-2", який був запущений військовими з так званої "армії лнр" (це місцеві колаборанти, які воюють проти України) близько 5-ї години ранку, врізався у вікно 9-го поверху і вибухнув, викликавши сильну пожежу. Вибухом пошкоджено сусідні будинки та дитячий садок. Уламки безпілотника були знайдені неподалік будинку і в квартирі. Звісно ж "влада" "лнр" замовчує, що "Герань-2" невдало запустили їх же військові.

Це не перший випадок, коли колаборанти чи росіяни вбивають мирних жителів Донбасу чи росії. Звісно ж, звинувачують Україну, як це робили росіяни, обстрілюючи Луганськ та Донецьк у 2014. Звісно місцеві мешканці вірять своїм журналістам й клянуть Україну, яка їх "8 лет дамбила бамбас".

Це вже стандартна ситуація для ОРДЛО. Навіть машина з снарядами, яка перевернулася та снаряди здетонували вбивши кількох мирних жителів, що стояли на зупинці, у пропагандистів стає "українською". Тому, навіть російський триколор на техниці, що стріляє по жителям ОРДЛО, не може розвіяти пропагандистську мряку на очах, й кожен раз, коли місцеві розбирають розвалини, вони звинувачують Україну, ніяк не пов’язуючи ні російський триколор на снарядах, ні їх вибір 2014-го, з сьогоденням.

Тут навіть не стоїть питання про те, що війна, це гра, в яку грають у двох. Тут взагалі не ставлять питань.

А ось наприклад, на Ростовщині вже знають, коли йде пуск ракет по Україні, це дуже небезпечно, бо все частіше ракети падають по російським містам. Тай без ракет російські військові знаходять засоби, щоб відмінусувати росіян.

Якщо у 2022 році з 10 випущених ракет падала 1, то зараз це 45% від випущених ракет чи снарядів. Теж стосується й "шахедів". Невміле керування та помилки у програмуванні все частіше приводять до того, що вбивчі агрегати змінюють курс чи просто падають у радіусі пуску.

Це дуже гарна новина для нас. Що-що, а срср був славетною країною бракоробів, звісно росія продовжує цю традицію.

Зараз, коли на росії відбувається театралізована постанова під назвою "вибори", то обстріли, підпали, підриви, захоплення заручників та інші видовищні дії дуже вигідні кремлю, бо це відволікає росіян від "грішних" думок про те, що від "виборів" до "виборів" їх життя тільки погіршується та одночасно консолідує росіян на боротьбу з страшним ворогом, якого в їх уяві створила пропаганда з нас та майже усіх країн світу.

Наразі путіну важливо створити найбільшу кількість жертв в середині росії, бо саме це консолідує суспільство. Страх. Страх привів путіна до влади у 1999 році, коли він "засипав" росію "рязанським цукром", знову став у нагоді.

Вже тиждень по росії волають сирени повітряної тривоги, усюди, навіть там, де немає чому палати, горіти та вибухати. Красномовна ситуація у занедбаному Тьоткіно, яке росія рівняє з землею КАБами, бо ж відчайдушно "воює" там з "усіма арміями світу".

Що ж, чим більше кремль вб’є росіян, тим краще дня нас. Ми вже розуміємо, що вони не зупиняться, тому будь які трагедії чи фратрицид лише викликає посмішку. А ось мешканці ОРДЛО за 10 років так й не второпали, що таке росія.

А ще, що хочу підмітити, що, коли 2014-му році місцеві колаборанти- "ополченці" обстрілювали свої міста, щоб викликати паніку серед населення, не багато було тих, хто вів спрямований вогонь по будинках, зупинках чи просто по людям. Зазвичай такі операції проводили росіяни. Місцеві просто гатили у повітря, працюючи більше на переляк, ніж на вбивства. А ось зараз все по іншому. Місцеві, хто мобілізований чи добровільно став до лав "армії лнр", дуже агресивні по відношенню до своїх одно містян, тому працюють на ураження.

Це щось схоже на тиху помсту суспільству. Не знаю. Але факт залишається фактом. Знищити місто вважається за честь для його жителів у військовій формі.

Що ж, війна потихеньку повертається туди, звідкіля почалась. Не можу не побажати "герань" у їх вікні усім проросійським мешканцям ОРДЛО та пропутінцям росії.