Война против Украины затрагивает все большую часть россиян: разведка Британии указала на темы, которые может затронуть Путин в обращении

Руководству страны-агрессора РФ все сложнее оградить россиян от войны против Украины. Тема российской агрессии коснулась граждан России активнее после объявления диктатором Владимиром Путиным так называемой "частичной" мобилизации.

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Не исключено, что в своем обращении к россиянам 21 февраля Путин поднимет тему, в частности, социальной поддержки мобилизованных и их семей. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Накануне выступления диктатора лидер российской парламентской группы, которая занимается войной в Украине, Андрей Турчак представил Путину отчет. По мнению британской разведки, в нем идет речь о социальной поддержке мобилизованных россиян и их семей.

Военная разведка предполагает, что именно эта проблема станет наиболее актуальной для россиян, если в стране-агрессоре будет продолжатся дальнейшая мобилизация.

Более того, кремлевский диктатор во время своего обращения к россиянам 21 февраля вполне может коснуться вопросов поддержки мобилизованных захватчиков и их семей.

"Кремлю становится все труднее оградить население от войны в Украине. Российский опрос, проведенный в декабре 2022 года, показал, что у 52% были друзья или родственники, которые участвовали в так называемой "специальной военной операции", – отметили в британской военной разведке.

Напомним, в России накануне годовщины полномасштабного вторжения в Украину запланирован ряд мероприятий на самом высоком уровне. В частности, российский диктатор Владимир Путин планирует 21 февраля выступить с обращением к Федеральному собранию РФ, а в Москве годовщину кровавой войны будут отмечать "праздничными концертами".

Ранее сообщалось, что Кремль планирует провести митинг-концерт в "Лужниках" в канун годовщины вторжения в Украину. 22 февраля в рамках "концерта" российские власти намерены агитировать россиян за мобилизацию на войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ за мобилизованных россиян дарят шубы, полотенца, баранов и дрова. В частности, такие "подарки" вручают семьям погибших на агрессивной войне России против Украины оккупантов. А вот обещанные "гробовые" в размере 12 миллионов рублей выплачивать российские власти не торопятся, изыскивая всевозможные способы избежать выполнения взятых на себя обязательств.