Оккупанты 78 раз обстреляли Херсонщину, есть погибшие и раненые – ОВА

Подконтрольную Украине часть Херсонской области российские военные преступники обстреляли 78 раз за минувшие сутки (25 февраля). Из-за этого погибли мирные жители. Скончались два человека, семь – получили ранения и травмы.

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Об этом утром в воскресенье, 26 февраля, на своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной государственной (военной) администрации Александр Прокудин. Он напомнил, что начались 368-е сутки полномасштабного российского вторжения в нашу страну.

Непосредственно город Херсон враг обстрелял 13 раз. Снаряды попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, на территорию местного предприятия.

Прокудин добавил, что с деоккупированной территории области удалось эвакуировать 87 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно на Херсонщине двое мирных жителей подорвались на российской мине, когда обрабатывали свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

– Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой отмечено потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

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