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Оккупанты 17 раз за ночь обстреляли Никопольщину, есть разрушения. Фото

Дарья Дурова
War
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Вражеский обстрел

Никопольский район Днепропетровской области войска РФ в течение ночи с 25 на 26 февраля обстреляли 17 раз. Люди не пострадали, но есть разрушения.

Видео дня

Под вражеский огонь попали Никополь, Марганецкая и Мировская громады, уточнил в Telegram глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак. Он обнародовал фото, которые демонстрируют последствия атак противника.

Стену дома пробил российский снаряд
Враг бьет по домам мирных украинцев

В городе Никополь зацепило три частных жилых дома, в одном из них горела крыша, огонь потушили спасатели. Также изуродованы две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач.

В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом, несколько нежилых построек.

Поврежден фасад

Обследование территорий еще не закончилось, масштабы разрушений уточняются.

Дом после обстрела внутри

"Россияне хотят нас запугать. Террором гражданских людей. Разрушением критической инфраструктуры. Позорными методами. Они не понимают про одно: украинцы никогда не станут рабами. Свободных и сильных духом не сломить. Держимся. Объединяемся. Не падаем духом. Победа близко", – подытожил Лысак и пожелал всем украинцам тихого дня.

Никополь на карте

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Войска РФ сосредотачиваются на ведении наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

– За 25 февраля армия страны-агрессора нанесла 14 ракетных и 19 авиационных ударов, совершила 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди. Более детально о ситуации – читайте в сводке Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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