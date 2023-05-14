Оккупанты атаковали Днепропетровщину из артиллерии: есть пострадавшие

Российские войска 14 мая обстреляли Марганецкую громаду Никопольского района Днепропетровской области, которая часто страдает от вражеских атак. Ранения получили двое гражданских.

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Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак. По его информации, противник после обеда в воскресенье ударил по украинской территории из артиллерии.

Пострадавшие – это 38-летний мужчина и женщина. Их доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали минно-взрывные травмы, контузии, осколочные поражения.

"Последствия атаки сейчас уточняются", – написал руководитель Днепропетровской областной военной администрации в 14:55 воскресенья. Конкретный населенный пункт, где произошел инцидент, Лысак не назвал.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военнослужащие страны-агрессора по состоянию на утро 14 мая вывели в Черное море 11 кораблей, три из которых являются носителями "Калибров" (общий залп – до 18 ракет). Еще один ракетоносец выведен в Азовское море (общий залп – до 8 "Калибров").

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявляла, что ВС РФ в последнее время наносят удары по глубокому тылу в Украине, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением, а также на возможность пополнять ресурсы.

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