Через Мариуполь в направлении Бердянска прошла большая колонна техники оккупантов: враг стягивает силы

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали перемещение российской военной техники. Вражеская колонна проехала через город в западном направлении, в сторону Мангуша/Бердянска.

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Об этом утром 1 февраля сообщил советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. На своем Telegram-канале он поделился снимками грузовиков захватчиков, которые удалось сделать жителям оккупированной территории.

Украинцы заметили большую колонну грузовиков (более 25 автомобилей), которая ехала через центр в направлении Мангуш/Бердянск. Транспорт перевозил военнослужащих страны-агрессора и боекомплекты. Часть техники была помечена символом V в квадрате.

Кроме того, оккупанты переместили ЗРК "Бук" из Левобережного района (после фиксации работы днем ранее) снова в направлении Мангуша. Андрющенко предположил, что таким образом захватчики пытаются скрыть местоположение своей противовоздушной обороны.

Напомним, что поздно вечером 31 января в Мариуполе прогремели взрывы. Их было по меньшей мере семь. Оккупанты объявили воздушную тревогу и задействовали свою ПВО.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские оккупанты в разрушенном ими Мариуполе снесли уже более 50 поврежденных обстрелами многоэтажек. Они планируют демонтировать еще около 1000 многоквартирных домов.

– В сети недавно появилось знаковое фото из Мариуполя. Автор снимка показал, что осталось от когда-то многоэтажного дома, уничтоженного страной-агрессором.

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