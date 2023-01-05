На Луганщине оккупанты заставляют аграриев освобождать ангары, чтобы разместить там личный состав – ОВА

В районе оккупированного Беловодска Луганской области российские захватчики вынуждают аграриев освобождать ангары, чтобы разместить там личный состав ВС РФ. А на базе местной современной больницы (которой она была до 24 февраля 2022 года), теперь расположен военный госпиталь противника.

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В нем проходят лечение раненые оккупанты. Об этом 5 января сообщила Луганская ОВА в Telegram.

Пресс-служба рассказала, что россияне заблокировали на выезд и въезд еще один населенный пункт возле Старобельска – село Титаровка, расположенное рядом с Половинкиным, где репрессивные меры уже прошли.

Там российские военные преступники задержали десятки мирных жителей, подозревая их в "работе на ВСУ".

А в Луганске "трехсотых" наемников ЧВК "Вагнер" разместили в неврологическом отделении областной клинической больницы, где ими занято около 100 койко-мест. В других медицинских заведениях города свободных мест практически не осталось, отметили в ОВА.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генштаб ВСУ сообщил, что в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов РФ.

– Детально о ситуации на фронте на утро 5 января можно почитать в сводке Генерального штаба по ссылке.

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