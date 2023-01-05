Оккупанты ускорили выдачу паспортов РФ на Донбассе и атакуют гражданскую инфраструктуру городов: в Генштабе рассказали о ситуации

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Террористы в привычной для себя манере обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности, в Бахмуте, Константиновке и Курахово Донецкой области, а также Никополь на Днепропетровщине и Херсон. В результате вражеских действий есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

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Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 5 января.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустыно, Майское и Павловка на Сумщине, а также Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огненное поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них Ивановка, Купянск, Двуречная, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине, а также Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменское, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневого воздействия подверглись районы более 45 населенных пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Полтавка, Гуляйпольское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области, а также Херсон, Новоселка, Тягинка и Садовое.

Идет принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в правовое поле РФ. Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов РФ.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны произвели огневое поражение 3 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.

Напомним, подразделения ВС РФ имеют значительные повреждения мест базирования на южном направлении. Поэтому они пытаются отодвинуться как можно дальше от фронта. Это касается и тех оккупантов, которые засели в Крыму и под звуки "бавовны" начали активно укреплять свою оборону.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о большом контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2023 году. Самые горячие бои будут в марте.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска несут бешеные потери вблизи Бахмута на Донетчине. В то же время протесты в России невозможны, поскольку более 70% россиян поддерживают войну против Украины.

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