Россия начала перебрасывать на восток Украины солдат, проходивших обучение в Беларуси – ГПСУ

Часть российских мобилизованных, проходивших подготовку на территории Беларуси, направлена командованием страны-агрессора в зону "спецоперации" на восток Украины. Солдат перебрасывают на направления, где ведутся активные боевые действия.

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Об этом во вторник, 10 января, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге. Его запись была опубликована на YouTube-канале Media Center Ukraine – Ukrinform (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Представитель ГПСУ подчеркнул: в целом обстановка на границе с Беларусью полностью контролируемая, хотя и остается в некой степени напряженной.

Так, на территории соседней страны постоянно происходят совместные учения между подразделениями ВС РФ и ВС РБ. А на 16 января запланировано начало учений авиационной компоненты.

Демченко отметил, что Беларусь и Россия не прекращают нагнетать ситуацию, заявляя о наращивании группировки "Союзного государства". По его словам, Украина готовится ко всем сценариям, но сейчас ГПСУ не фиксирует создания ударной группировки противника на территории РБ.

Напомним: минобороны Беларуси объявило, что с 16 января по 1 февраля 2023 года в стране проведут совместное летно-тактическое учение с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящими в состав авиационного компонента региональной группировки войск.

Заявляется, что в рамках этих мероприятий будут использованы все аэродромы и полигоны военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны ВС РБ.

Как писал OBOZREVATEL:

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