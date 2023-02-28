В России заговорили о провокации с токсичными веществами в Украине: попытались обвинить США

В России утверждают, что Украина при помощи Соединенных Штатов якобы намерена реализовать "масштабные провокации" с использованием химического оружия – боевого психотропного отравляющего вещества "Би-Зет". Мол, спецгруз доставили в Краматорск (Донецкая область) по железной дороге, после чего "химикаты погрузили на американские броневики и отправили к линии столкновения".

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Фейк озвучил на брифинге начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Он пожаловался, что в провокации Запад и Украина обвинят Россию.

Военный страны-агрессора указал на заявление Джона Салливана, посла США в РФ в 2020–2022 годах. Тот на конференции в Международном научном центре им. Вудро Вильсона предположил, что Москва может использовать токсические вещества. Кириллов заверяет, что это не Россия планирует такую операцию, а США и Украина.

Российский генерал сказал, что поезд с химвеществами, "сопровождаемый группой иностранцев", прибыл в город Краматорск 10 февраля. Якобы там разгрузили "16 герметичных металлических ящиков, восемь из которых имели знак химопасности, надпись "Би-Зет" и маркировку двумя красными линиями".

В 19 февраля в Краматорск, как утверждает военный страны-оккупанта, доставили "11 вагонов со шрапнельными боеприпасами со спецмаркировкой" – якобы эти снаряды в США модернизировали "под поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ".

Также он утверждает, что западные партнеры поставили украинцам 600 тысяч ампул антидота, три миллиона таблеток противосудорожных препаратов и 750 тысяч флаконов средств для детоксикации.

Отметим, что применение "Би-Зет" (вещество вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти) не разрешается Конвенцией о запрещении химоружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе-2023 стало известно, что Россия перебросила в оккупированный Крым технику и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Их разместили на заводе "Крымский титан" в Армянске.

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