ВСУ ведут контрнаступление в районе Сватового, оккупанты пытаются атаковать возле Кременной: анализ боевых действий от ISW
Силы обороны Украины 19 января продолжили контрнаступательные действия в районе Сватово Луганской области (о чем сообщали даже российские военные блогеры). А войска противника на этом участке пошли на ограниченные контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции в районе Кременной.
Об этом в свежем отчете заявил американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание на сообщения российской стороны о намерениях украинских воинов продвинуться в сторону Новоселовского (15 км к северо-западу от Сватово). Например, один из военных блогеров страны-агрессора утверждает, что ВСУ продвинулись к железнодорожной станции в восточной части населенного пункта.
Также он писал, что ВСУ якобы ждут подкрепления для продолжения мероприятий по освобождению Куземовки (15 км к северо-западу от Сватово). По утверждению российского блогера, это село сейчас не находится под контролем ни Украины, ни РФ.
В ISW отдельно подчеркнули, что не дают оценок конкретных будущих украинских операций.
Российская сторона сообщала, что диверсионно-разведывательные группы их страны действуют вдоль линии фронта от Коломыйчихи (10 км к западу от Сватово) до Каменки (63 км к северо-западу от Сватово), чтобы корректировать артиллерийский огонь ВС РФ.
Минобороны России сообщало, что на северном участке линии Святово-Кременная находятся подразделения Западного военного округа.
Что касается сообщений от украинской стороны, то глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил об ожесточенных боях на окраинах Кременной и в районе Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной).
Генеральный штаб ВС Украины отчитывался, что Силы обороны отбили атаки оккупантов в районе Терного Донецкой области (17 км к западу от Кременной) и Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной).
Как писал OBOZREVATEL:
– В утренней сводке 20 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил: войска страны-агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время на Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском враг обороняется.
– За 19 января наши защитники отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовское и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Краснополовка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Дилиевка, Водяное, Марьинка, Победа, Новоселка Донецкой области; Малая Токмачка и Степное Запорожской области.
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