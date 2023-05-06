"Не надо искать глубокие смыслы": в Минобороны Украины объяснили, как реагировать на заявления российских вожаков

Слушая заявления военного руководства оккупационных сил, не надо забывать, что враг не изменил свою конечную цель по Украине. Это – завоевание всей территории нашей страны.

Видео дня

Об этом 6 мая заявила в Telegram заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. Очевидно, она намекает на видео, записанное за день до этого основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным о планах вывести из Бахмута своих наемников 10 мая.

"Как расценивать видео и текстовые заявления враждебных предводителей об их планах? Никак! Не следует искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации", – написала Маляр.

Она напомнила, что Россия хочет полностью оккупировать наше государство. Блицкриг не удался, поэтому враг теперь двигается поэтапно. "Вернее, пытается двигаться, потому что наши защитники не дают им это сделать", – отметила представиленьница МО Украины.

"Независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает – надо всегда быть готовым к коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны", – подытожила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Главном управлении разведки МО Украины прокомментировали заявление Пригожина о так называемом выходе наемников ЧВК из Бахмута. По состоянию на 5 мая наша разведка не фиксировала никакого отвода оккупантов в этом районе.

– Представитель ГУР Андрей Черняк предположил: Пригожин ноет о якобы "снарядном голоде", потому что не может выполнить обещание о захвате города до 9 мая.

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