"Лучше железобетона": боевой медик "Спартана" рассказал, как защитники из его бригады отправляют оккупантов к Кобзону. Видео

Главный сержант Национальной гвардии Украины Максим Кириченко сейчас принимает участие в боевых действиях на Бахмутском направлении. Он служит в НГУ с 2015 года и в первый же день полномасштабного вторжения России вместе с женой отправился в свою бригаду защищать Украину.

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Кириченко является членом "Гвардии наступления" – штурмовой бригады "Спартан", которая обороняла Харьков. Боевой медик рассказал о своей службе, побратимах и о том, почему добровольцы должны вступать именно в ряды его 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинец впервые поучаствовал в боевых действиях в 2016 году на Донецком направлении. Он – инструктор боевой подготовки, выполняет функции боевого медика. Много внимания уделяет своему профессиональному развитию.

По его словам, начало полномасштабного вторжения не стало для него неожиданностью.

"Я живу в микрорайоне Пятихатки [города Харькова]. 24 февраля в 4:00 утра было очень слышно, как прилетают снаряды по Русской Лозовой, по пограничным подразделениям. У меня уже была собрана сумка из медикаментов, которые мне потребуются для выполнения задач. Мы с женой сразу отправились в свою бригаду", – рассказал воин.

На первом этапе обороны Харькова он участвовал в боевых столкновениях в районе Пятихаток и поселка Жуковского. Равномерно линия фронта отодвигалась к границам с РФ. Его подразделение прошло тяжелые испытания в Черкасской Лозовой, Русской Лозовой, Дементиевке, Прудянке, Удах, Новом, Казачьей Лопани. Дальше были Купянск, Купянск Узловой, Ковшаровка, Новоселовское. Это направление отличилось не только интенсивными боевыми действиями, близкими дистанциями стрелковых огневых контактов, но и сплошным бездорожьем, поэтому эвакуировать раненых приходилось на МТЛБ.

"Следующие горячие точки – Соледар и Бахмут. Первое, что мы делаем, это организуем стабилизационный пункт, чтобы максимально быстро и эффективно эвакуировать раненых. У нас есть три правила: дисциплина света, дисциплина связи, дисциплина шума. Все это, чтобы меньше "светить" свое расположение. Приходилось работать крайне осторожно, в очень экстремальных условиях, днем и ночью. Часто были огневые контакты группы эвакуации с противником. В некоторых случаях лучше вести по нему огонь, а уже потом оказывать помощь. Все зависит от ситуации, в которой мы находимся", – объяснил Кириченко.

Его подразделение постоянно работает над обновлением оборудования, в том числе и индивидуального, чтобы быть максимально эффективными. С первого дня большой войны и по сегодняшний день военнослужащие 3-й бригады воюют на передовой, успели накопить колоссальный боевой опыт.

"Мобилизованный, морпех, "вагнеровец" или гуровец, – ребятам нашей бригады безразлично, кого отправлять на "концерт Кобзона". Мы всегда понимали, что к войне нужно хорошо готовиться. Потому что война – борьба за нашу нацию, за нашу идентичность, борьба за всех украинцев, которые живут в Украине или за ее пределами, но считают себя украинцами. Советую присоединяться к нашей бригаде и выполнять задачи именно в наших подразделениях! Если говорят, что Харьков – это железобетон, то мы даже лучше, ведь он выстоял благодаря таким, как мы!" – заверил гвардеец.

Напомним: военнослужащие Национальной гвардии являются постоянной составляющей Сил обороны Украины. Они мужественно и профессионально уничтожают российских захватчиков на всех рубежах и направлениях, где ведутся бои за свободу и суверенитет украинских земель. В начале февраля стартовала масштабная рекрутинговая кампания МВД "Гвардия наступления", в рамках которой 3-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан" набирает в свои ряды высокомотивированных добровольцев.

Как писал OBOZREVATEL, набор добровольцев "Гвардии наступления" возможен в одно из восьми подразделений: "Сталевий кордон", "Червона калина", "Лють", "Рубіж", "Спартан", "Кара-Даг", "Буревій", "Азов".

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