За первый день обратились тысячи кандидатов: в Украине продолжается набор в "Гварию наступления"

В Украине в начале февраля-2023 запустили проект "Гвардия наступления" – набор добровольцев в штурмовые бригады, которые будут задействованы при освобождении оккупированных территорий нашей страны. В первый день заявки подали тысячи кандидатов.

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Эту инициативу разрабатывал в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, погибший в авиакатастрофе в Броварах, но из-за трагедии реализовать не успел. Советник главы МВД Ростислав Смирнов на своей странице в Facebook отметил: набор мотивированных бойцов продолжается.

"Каждый желающий может выбрать себе военное подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку с последующим боевым слаживанием новых подразделений. То есть не на условиях общей мобилизации "куда распределят", а по собственной инициативе в подразделение, отвечающее вашим ценностям и идеологии", – рассказал представитель министерства.

Выбрать можно одно из восьми подразделений:

– "Сталевий кордон" (бригада Государственной погранслужбы Украины).

– "Червона калина" (в бригаду уже вошли герои, которые участвовали в боях на Донетчине и Луганщине, обороняли Киев).

– "Лють" (бригада Национальной полиции Украины).

– "Рубіж" (в рядах бригады будут служить герои, отстаивавшие Гостомельский аэропорт, Рубежное в Луганской области).

– "Спартан" (мощная штурмовая бригада, которая обороняла Харьков).

– "Кара-Даг" (бригада, которая будет участвовать в освобождении АР Крым).

– "Буревій" ("бригада утилизации российских военных", как пишет Смирнов).

– "Азов" (легендарное подразделение, одна из основных сил обороны Мариуполя).

Утром 6 февраля было известно, что добровольцами проекта захотели стать более 7 тысяч человек. В ЦПАУ поступило 3738 обращений и 627 заявок, через сайт storm.mvs.gov.ua – 6130 анкет, горячая линия проекта приняла 1428 звонков.

Участникам "Гвардии наступления" предусмотрены зарплаты и ряд социальных гарантий.

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире телеканала FREEДОМ рассказывал, что к бригадам смогут присоединится и воины с боевым опытом, и люди без него. Последние как минимум должны быть признаны медицинской комиссией пригодными к службе, есть базовые требования физической подготовки. Штурмовым бригадам нужны не только пехотинцы и стрелки, но и водители, артиллеристы, танкисты, операторы беспилотников, медики и проч..

Как подать заявку

Кандидаты могут заполнить анкету на сайте storm.mvs.gov.ua, через ЦПАУ или позвонить на горячую линию консультаций по номеру 0800 10 00 20.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что бойцы "Гвардии наступления" не будут выполнять тыловых задач. Высококачественная подготовка будет направлена на участие в операциях на передовой.

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