Война в Украине испортила отношения России со старыми советскими союзниками – The Guardian

Полномасштабное вторжение в Украину привело к тому, что государство-террорист Россия испортило отношения со старыми советскими союзниками. Это показали, в частности, масштабные акции протеста в Грузии против законодательных инициатив правящей партии "Грузинская мечта", которая имеет пророссийские взгляды.

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Также Россия утратила свою силу и авторитет из-за войны против Украины в других постсоветских странах. Об этом сообщает The Guardian.

Правящая партия в Грузии пыталась расправиться с гражданским обществом и победить на предстоящих выборах путем принятия закона об "иностранных агентах", который практически копирует подобный закон в РФ. Однако близость этой правящей партии к Москве и сходство с печально известным российским законом стали триггером для грузин, присоединившихся к протестам.

По словам профессора Тбилисского государственного университета и директора Грузинского института политики в Тбилиси Корнелия Какачии, Россия непопулярна в Грузии. Он отметил, что митингующие хотят показать обществу, к чему приведут подобные пророссийские законы.

Кроме того, агрессия РФ против Украины заставила другие страны, ранее считающиеся союзниками России, переоценить роль Москвы как стабильного партнера. Это в свою очередь ускорило тенденцию среди молодых людей, родившихся после эпохи Советского Союза, занять более активную позицию против российского влияния в своих странах.

Какачия отмечает, что Россия фактически утратила свое мягкое влияние на постсоветские страны, и в Москве теперь не знают, как вновь подчинить себе соседей. Поэтому РФ выбрала грубую силу и путем агрессии стремится вернуть свой авторитет.

Директор программы по Центральной Азии Дэвисовского центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Наргис Касенова объяснила, что постсоветским странам приходится по-новому приспосабливаться к жизни по соседству с Россией. Она уверена, что для стран бывшего СССР это хороший шанс укрепить суверенитет и отделиться от влияния России.

Также РФ еще несколько лет назад пыталась преподнести себя как "миротворца" в конфликте Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. Теперь, когда внимание Москвы сосредоточено на Украине, напряженность снова возрастает, а Азербайджан, вероятно, потрясен бездействием России.

Научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, базирующийся в Бишкеке, Темур Умаров заявил, что в Центральной Азии, в которую входят некоторые из самых преданных партнеров Москвы, война также повлияла на имидж России. По его словам, некоторым людям Россия казалась относительно стабильной, однако после нападения на Украину страна-агрессор больше не является образцом для подражания. В то же время, добавил он, политическое руководство сохраняет "огромный элемент доверия" к российским политическим элитам.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду публично заявила, что российское правительство планирует серию действий с привлечением диверсантов, прошедших военную подготовку и переодетых под гражданских лиц, для совершения насильственных действий, нападений на правительственные здания и захвата заложников.

Ранее сообщалось, что американская разведка считает, что пророссийские силы планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованное восстание против молдавского правительства. Они ставят своей целью сформировать в Кишиневе пророссийскую администрацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 марта в Грузии вспыхнули массовые протесты. Они были вызваны принятием в первом чтении законопроекта об "иноагентах", который списали с российского закона, используемого для репрессий оппозиционеров.

– Жители Грузии продолжили митинги, требуя отставки пророссийского правительства. В Тбилиси сожгли российский триколор и выразили солидарность с народом Украины, пели государственный украинский гимн. Грузинские патриоты выходили на площади не только с флагами Грузии и Евросоюза, но и с украинскими.

– Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян открыто пригрозила Грузии ракетными ударами. Ее разозлили активные протесты грузин против пророссийского правительства и лозунги митингующих, требующих вернуть Сухуми из российской оккупации.

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