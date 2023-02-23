"Всегда начеку": в Воздушных силах показали, как Gepard помогает защищать небо Украины. Видео
Воздушные силы ВС Украины показали немецкую ЗСУ (зенитную самоходную установку) Gepard, которая стоит на защите юга нашей страны. Воины высоко оценили возможности этой военной техники, а также подготовку экипажей за границей, и отметили, что Силы обороны всегда начеку.
Видео с "гепардом на охоте" обнародовала пресс-служба ВС Вооруженных сил 23 февраля. Сергей – командир зенитной самоходной артиллерийской установки – рассказал, что Gepard может прикрывать небо и вести огонь по наземным легкобронированным целям (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Установка использует снаряды калибра 35 мм. Эта ЗСУ предназначена для защиты неба и военных, которые идут в наступление, от низколетящих и малоскоростных воздушных целей.
Помогали освоить технику иностранные военные заграницей. "Инструктора вошли в наше положение. Все очень четко, все хорошо рассказали, показали. Экипажи все хорошо обучены", – подчеркнул Сергей и поблагодарил партнеров за военную помощь.
Пресс-служба Воздушных сил отметила: воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы закрыть наше небо.
"Наши воины умело пользуются техникой, предоставленной странами-партнерами, с помощью которой сбита значительная часть российских воздушных целей", – сказано в сообщении.
Как писал OBOZREVATEL:
– В феврале этого года министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия возобновит производство боеприпасов для Gepard, поставленных Киеву. Власти страны подписали соответствующие контракты с компанией Rheinmetall.
– Первые немецкие Gepard прибыли в Украину в августе-2022. Эти установки поражают цели на расстоянии до 4 км и считаются лучшими в своем классе.
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