Бывший командующий Сухопутными войсками Канады Эндрю Лесли считает, что сейчас, в момент, когда Россия ведет кровопролитную войну против Украины, НАТО переживает самый опасный момент со времени создания блока. Более того, есть угроза расширения конфликта на другие регионы.

Это может произойти, если международное сообщество допустит ошибку. Об этом генерал-лейтенант в отставке сказал в интервью "Укринформу".

"Как по мне, мы переживаем самый опасный момент со времени создания НАТО. Почему? Потому что ядерная держава вторглась в Европу и ведет интенсивные и кровопролитные военные действия, применяя варварские методы и тактики. Если мы допустим ошибку – можем вызвать глобальные последствия", – отметил он.

По словам Лесли, все надеются, что этого не случится, но все же "ситуация может вызвать еще больший хаос и даже расширение войны".

Экс-командующего спросили, насколько серьезным является риск того, что война перекинется за пределы Украины. По его мнению, все зависит от того, насколько к этому стремятся руководители авторитарных государств.

"Лидеры Китая, Северной Кореи, России, Беларуси, Ирана и еще нескольких стран пытаются использовать войну в Украине как повод для расширения своих территориальных амбиций и подрыва системы международного права. Именно поэтому мы должны серьезно относиться к собственному пропорциональному вкладу в оборону, но до недавнего времени этого не делали. Я рад, что действующее правительство Канады выделило дополнительные средства на оборону – это надо было сделать десять лет назад. Впрочем, все же лучше поздно, чем никогда", – сказал Лесли.

Он отметил, что страны-члены НАТО должны перевооружаться, блок должен становиться сильнее, поэтому следует объяснять избирателям и политикам важность выполнения всех оборонных обязательств.

"НАТО должно становиться сильнее – со Штатами или без них. Канада много лет назад обязалась тратить 2% ВВП на оборону, но только сейчас начинает приближаться к этому показателю. Сейчас же речь уже о 5%. Мы должны достичь этого уровня расходов на оборону, чтобы сделать свой вклад в безопасность союзников. Лучший способ не допустить войны – быть сильным. Диктаторы всегда нападают только на более слабых. До сих пор многие государства не выполняют своих оборонных обязательств, не тратят должную долю бюджета на безопасность и имеют огромные незащищенные территории. Нынешнее время – слишком опасно, чтобы оставаться уязвимым", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист Россия имеет ресурсы для нападения на страны НАТО в любой момент. Несмотря на потери в войне с Украиной, РФ все еще сохраняет мощный военный потенциал, поэтому в 2029 году может осуществить широкомасштабное нападение на страны Альянса.

Об этом заявил немецкий генерал-лейтенант Александер Зольфранк. По его словам, военно-воздушные силы России остаются боеспособными, а флот сохранил свои силы, несмотря на значительные потери Черноморского флота.

