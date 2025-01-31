Война в Украине не завершится достижением 'максималистских целей', – Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио снова заявил, что ни Украина, ни Россия не достигнут "своих максималистских целей" в этой войне. Чтобы война завершилась нужны переговоры, а переговоры будут означать, что обе стороны должны пойти на уступки.

Видео дня

В интервью журналистке Мегин Келли госсекретарь заявил, что для завершения войны нужно проделать "много тяжелой работы" и это потребует некоторого времени. По его словам, и у президента Украины Владимира Зеленского, и у российского диктатора Путина "есть свои внутренние интересы".

"Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им оставить землю (под контролем России. – Ред.)? Я имею в виду, что в Украине люди были бы огорчены этим, и это понятно", – добавил Рубио.

В то же время глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что есть "более зрелые реалии жизни". И Украина, и Россия платят большую цену и заинтересованы в том, чтобы война завершилась.

"Она не закончится с максималистскими целями одной из сторон, и придется проделать много тяжелой работы. И я думаю, что только США под лидерством президента Трампа могут сделать это возможным. Это будет нелегко, и это потребует некоторого времени. Но я знаю, что он (Трамп. – Ред.) намерено добиться этого", – подчеркнул Рубио.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Марко Рубио подчеркнул, что ключевой задачей, стоящей перед Белым домом, является поиск такого решения, которое бы гарантировало, что война не вспыхнет с новой силой через несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!