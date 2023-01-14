От таких "поздравлений" не уйти: в ВСУ показали, как "засевают" оккупантов. Видео

В сети появилось новое видео работы украинских защитников по позициям ВС РФ. Точные удары артиллерии при поддержке аэроразведки осуществили воины отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода.

Видео дня

Роликом утром 14 января поделился полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров на своем Telegram-канале. По случаю праздника Святого Василия он пошутил, что военнослужащие так "посевали", поздравляя оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Назаров сообщил, что на кадрах заснято работу артиллерии 28-й ОМБР им. Рыцарей Зимнего Похода совместно с мобильным подразделением "Курта".

"Российские захватчики пытались спрятаться под землю от украинских рыцарей, однако от наших поздравлений не уйдешь", – написал военный.

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что войска РФ и дальше сосредоточиваются на попытках захвата Донецкой области. Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении и безуспешно – на Авдеевском, а на Купянском и Лиманском не оставляют попыток улучшить тактическое положение.

– С начала полномасштабного вторжения в Украину захватчики потеряли уже 114 660 военнослужащих. 530 из них стали "двухсотыми" за последние сутки (13 января).

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