Войска РФ ведут наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, ВСУ устроили захватчикам ''бавовну'' – Генштаб

В Украине начались уже 325-е сутки войны, на которые вражеские войска РФ и дальше сосредотачиваются на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы. Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении и безуспешно – на Авдеевском, а на Купянском и Лиманском не оставляют попыток улучшить тактическое положение.

Видео дня

Накануне украинские защитники отбили атаки захватчиков в районах 14 населенных пунктов Донбасса, авиация устроила "бавовну" в местах их сосредоточения. О последних событиях с фронта информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 14 января.

Отмечается, что российская армия нанесла еще 15 авиационных и пять ракетных ударов, из которых два – по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области. Также она произвела более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону.

"Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Опасность авиационных и ракетных ударов никуда не исчезла на всей территории Украины. Призываем не игнорировать сигналы воздушной" , – заявили в Генштабе

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Белогоровка и Краснопоповка Луганской области, а также Раздолевка, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиневка, Водяное, Кременная, Победа, Майорск, Марьинка и Большая Новоселка на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время вражеским обстрелам подверглись районы н. п. Михайловка и Янжуловка Черниговской области; Поповка, Яструбщина, Студенок и Павловка – Сумской; Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Зеленое, Нескучное, Стрелечья, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григоровка на Харьковщине.

На Купянском направлении ВС РФ обстреляли районы н. п. Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Петропавловка, Крахмальное, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка – Луганской. На Лиманском – Макеевку, Невское и Краснопоповку на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневое поражение потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Яковлевка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиеевка, Белая Гора, Верхнекаменное, Веселое, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался по Красногоровке, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке, Бердичах, Водяном и Новомихайловке на Донетчине. На Новопавловском – под огневое влияние попали Угледар, Времовка и Золотая Нива тоже в Донецкой области.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!